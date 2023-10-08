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ANEP N° : PN2300021

الدورة الخامسة للمشاورات الجزائرية الشيلية تعقد بالجزائر العاصمة

8 أكتوبر، 2023

ترأس لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بمعية السيدة غلوريا دي لا فوينتي، نائبة كاتب الدولة لوزارة العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، الدورة الخامسة للمشاورات الجزائرية الشيلية التي يصادف انعقادها احتفاء البلدين بالذكرى الستين الإقامة علاقتهما الدبلوماسية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أن هذه الدورة أتاحت الفرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وتقييمها، وكذا السبل الكفيلة للارتقاء بها في ظل الارادة السياسية التي تحذو قيادة البلدين.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، عبر الطرفان عن ارتياحهما للمكاسب التاريخية بين البلدين، والتزامهما بإعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون من أجل تعزيزها وتوسيعها في كافة المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

كما شكلت المشاورات السياسية فرصة لتبادل الرؤى حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ولقد حظيت السيدة غلوريا دي لا فويني، على هامش هذه الدورة للمشاورات السياسية، بمقابلة مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يختم بيان الخارجية.

ش.ن

8 أكتوبر، 2023

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