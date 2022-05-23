كشف الدكتور محمد ملهاق، بيولوجي سابق بمخابر التحليلات الطبية وباحث في علم الفيروسات، عن أهم أعراض الإصابة بجدري القردة.

وقتل الدكتور ملهاق، في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، أن الإصابة بالوباء تتم عبر مرحلتين الأولى تسمى فترة الغزو وهي المرحلة الأولى من دخول المرض إلى الجسم، اين يعاني فيها المريض من الحمى، الصداع الشديد، ألم العضلات والظهر، تضخم الغدد الدرقية والوهن.

وأفاد ذات المتحدث أن المرحلة الثانية من المرض تسمى فترة الطفح الجلدي، حيث يعاني فيها المصاب من ظهور اليثور وحويصلات مائية ويكون الشفاء تلقائيا بعد الإصابة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وبخصوص حدة المرض وخطورته، فأوضح الباحث في علم الفيروسات أن جدري القردة يقتل حسب طبيعة الإنسان، كما أنه ينتقل من خلال ملامسة المصابين أو الاختلاط بحالات مشتبه فيها سواء كانت حيوانات أم بشر.

وبخصوص ظهور المرض في الجزائر قال الدكتور أنه:” لحد الساعة لم تسجل الجزائر لا حالات مشتبه فيها ولا حالات مؤكدة”، داعيا إلى تشديد الرقابة على الحدود وكذا عزل الحالات المشتبه فيها.

ليديا كبيش

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