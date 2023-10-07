Ads

ANEP N° : PN2300021

الدكتور لعقاب يشرف على افتتاح فعاليات ندوة اعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات

7 أكتوبر، 2023

أشرف اليوم السبت وزير الاتصال محمد لعقاب على افتتاح فعاليات ندوة اعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات.

..وشارك في هذه الندوة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية براهيم مراد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب،وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير التربية الوطنية عبد الكريم بلعابد.
وحضر جمهور كبير من الصحفيين ومدراء وسائل الاعلام.

و أكد لعقاب أن الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حققت مجهودات جبارة في مجال التوظيف لكنها  ظلت مخفية

وأبرز ذات المتحدث أن هذه الندوة تعد مناسبة لوزراء القطاعات المعنية بتقديم الأرقام الحقيقية “التي تعكس الواقع” مشيرا إلى أن الأرقام تحققت في ظل “بيئة دولية متوترة بسبب سيما جائحة كورونا”.

وأوضح وزير الاتصال أن الندوة جاءت بناء على سلسلة اللقاءات التي عقدت مؤخرا مع مختلف ممثلي وسائل الاعلام بغرض اطلاعهم على الوضع العام في البلاد.

ليديا كبيش

7 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

15 مارس، 2022

بيان اجتماع الحكومة لهذا الأربعاء 19 جانفي 2022

19 يناير، 2022

وزير الاتصال يجتمع بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية

17 سبتمبر، 2023

قوجيل: نعيش استقلالية سياسية واقتصادية غير مسبوقة

8 ديسمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: