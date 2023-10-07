الدكتور لعقاب يشرف على افتتاح فعاليات ندوة اعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات

الدكتور لعقاب يشرف على افتتاح فعاليات ندوة اعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات

أشرف اليوم السبت وزير الاتصال محمد لعقاب على افتتاح فعاليات ندوة اعلامية حول تقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات.

..وشارك في هذه الندوة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية براهيم مراد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب،وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير التربية الوطنية عبد الكريم بلعابد.

وحضر جمهور كبير من الصحفيين ومدراء وسائل الاعلام.

و أكد لعقاب أن الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حققت مجهودات جبارة في مجال التوظيف لكنها ظلت مخفية

وأبرز ذات المتحدث أن هذه الندوة تعد مناسبة لوزراء القطاعات المعنية بتقديم الأرقام الحقيقية “التي تعكس الواقع” مشيرا إلى أن الأرقام تحققت في ظل “بيئة دولية متوترة بسبب سيما جائحة كورونا”.

وأوضح وزير الاتصال أن الندوة جاءت بناء على سلسلة اللقاءات التي عقدت مؤخرا مع مختلف ممثلي وسائل الاعلام بغرض اطلاعهم على الوضع العام في البلاد.

ليديا كبيش

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