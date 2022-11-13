الدكتور صالح بلعيد ينال العضوية في مجمع اللغة العربية بالشارقة

نال رئيس المجلس الأعلى الجزائري للغة العربية الدكتور صالح بلعيد عضوية في مجمع اللغة العربية بالشارقة (الامارات العربية المتحدة) ضمن التشكيلة الجديدة المعلن عنها من طرف المجمع.

حيث جاء ذلك عقب اجتماع مجلس أمناء المجمع، في مقره بالمدينة الجامعية بالشارقة برئاسة حاكم الشارقة, الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة سلطان بن محمد القاسيمي، أين تم التوقيع على قرار العضوية لعدد من رؤساء مجامع للغة العربية، (14 عضوا) في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالشارقة.

و أشار بلعيد، إلى أن العضوية في المجمع “تزيد من تفتح المجلس الأعلى للغة العربية على الدول العربية”، و”تزيد أيضا من رفع مستوى الشراكات البينية في منجزات قادمة”، كما “تزيد للجزائر مستوى التمثيل”، مؤكدا أن المجلس “سيقدم للغة العربية مزيدا من المشاريع التطويرية، ومن التطبيقات العولمية، ومن الترجمات الذكية، ومن العلاقات اللغوية بصورة الأخذ والعطاء”.

حورية سعداوي

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