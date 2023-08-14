الدفع الإلكتروني: 1.7 مليون عملية خلال السداسي الأول من هذه السنة

الدفع الإلكتروني: 1.7 مليون عملية خلال السداسي الأول من هذه السنة

بلغ عدد عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني “TPE” أزيد من 1.7 مليون عملية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2023 بقيمة تُناهز 14 مليار دينار.

وحسب البيانات التي نشرها تجمع النقد الآلي “GIE Monétique” عبر موقعه الرسمي، فإن العدد الإجمالي لأجهزة الدفع الإلكتروني المُشغلة إلى غاية السداسي الأول بلغ 49.916 جهاز، مقابل 46.263 جهاز مع نهاية سنة 2022.

ووصل عدد بطاقات الدفع الإلكترونية المتداولة، إلى أكثر من 15.3 مليون بطاقة بنكية وبطاقة “الذهبية” الخاصة ببريد الجزائر.

أما بخصوص نشاط الدفع عبر الإنترنت، فقد فاق 5.5 مليون عملية بمبلغ إجمالي يفوق 12.3 مليار دينار، موزعة على نشاطات الاتصالات، النقل، التأمين، الفواتير، الخدمات الإدارية، الخدمات، بيع السلع والرياضة والترفيه.

هذا وقد كان قطاع الاتصالات الأكثر نشاطا في الدفع على الإنترنت خلال السداسي الأول بأزيد من 4.1 مليون عملية، مقابل أزيد من 464 ألف عملية لقطاع الرياضة والترفيه، 444 ألف عملية خدمات، قرابة 150 ألف عملية لقطاع النقل، أزيد من 281 ألف عملية للفواتير، أزيد من 21 ألف عملية بيع سلع، حوالي 16 ألف عملية لشركات التأمين و4522 عملية خدمات إدارية.

في حين قام ذات التجمعبإحصاء 370 “تاجر ويب” منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البنكي، بما فيها سونلغاز، اتصالات الجزائر، الجزائرية للمياه، شركات الهاتف النقال، الخطوط الجوية الجزائرية وشركات التأمين.

أما بالنسبة لعمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة خلال السداسي الأول، فقد فاق 16.6 مليون عملية بقيمة 11.7 مليار دينار، فيما بلغت عدد عمليات تحويل الأموال عبر الهاتف 6.6 مليون عملية بقيمة تفوق 85 مليار دينار.

في حين فاق العدد الإجمالي لمعاملات السحب على جهاز الصرف الآلي خلال الفترة نفسها، 85.7 مليون معاملة بقيمة تفوق 1600 مليار دج، فيما ارتفع العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي إلى 3768 جهاز، مقارنة بـ 3640 مع نهاية 2022.

تجدر الإشارة، إلى أن تجمع النقد الآلي تم إنشاؤه في جوان 2014، ويتكون من 18 بنكا بالإضافة إلى بريد الجزائر، فيما يساهم فيه بنك الجزائر كعضو غير منخرط للتأكد من مدى تطابق المنظومات ووسائل الدفع، والمعايير المطبقة في هذا المجال للتنظيم الساري.

رمزي أحمد توميات

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