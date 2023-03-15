الدفع الإلكتروني: اتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا بهدايا استثنائية!

أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق عرض جديد خاص بالدفع الإلكتروني، وهذا ابتداء من الأربعاء 15 مارس 2023، حيث يمكن للزبائن الذين يدفعون فواتير الهاتف الثابت واشتراكات الأنترنت عبر الدفع الإلكتروني، الاستفادة من هدايا تصل إلى غاية 20 %.

وأفاد بيان للشركة، أنّ الزبائن المشتركون في عرض 4GLTE يستفيدون من هدية “bonus” تتراوح ما بين 8 جيغا و 200 جيغا حجم أنترنت مهدى في حال إذا تمت عملية التعبئة في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ انقضاء صلاحية الاشتراك، في حين أنهم يستفيدون من حجم أنترنت يتراوح ما بين 4 جيغا و 100 جيغا مهدى في حال إذا تمت عملية التعبئة بعد مرور 48 ساعة من تاريخ انتهاء صلاحية الاشتراك.

كما يستفيد زبائن XDSL وFTTH ، عن كل عملية دفع تعادل أو تفوق مبلغ الاشتراك الشهري، من bonus 10 % من ثمن التعبئة إذا تمت عملية الدفع عبر الأنترنت في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ انتهاء صلاحية الاشتراك. أما إذا تمت عملية التعبئة بعد مرور 48 ساعة من تاريخ انقضاء صلاحية الاشتراك، فإن الزبائن يستفيدون من 3 % من ثمن التعبئة، حسب ذات البيان.

إلى جانب ذلك، يستفيد الزبائن من 1 إلى 3 أيام أنترنت مهداة عند تسديد الفواتير الهاتفية عبر الأنترنت.

ويُذكّر البيان أن اتصالات الجزائر تضع تحت تصرف زبائنها مختلف وسائل الدفع الإلكتروني : Baridimob، Wimpay، الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر بالإضافة إلى التطبيق المحمول لاتصالات الجزائر “My Idoom” الذي

يمكنكم تحميله عبر متاجر التطبيقات : Googel play, App store, Huawei AppGallery.

من خلال إطلاق هذا العرض، تسعى اتصالات الجزائر إلى توفير المزيد من الاريحية للمواطنين من خلال تجنيبهم عناء التنقل إلى الوكالات التجارية.

يمكنكم الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا العرض عبر الموقع الإلكتروني : www.algerietelecom.dz

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