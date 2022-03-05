الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة بوقف اطلاق النار ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، من أجل فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وأفادت وزارة الدفاع أن :”الجانب الروسي يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، حيث يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

رمزي أحمد توميات

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