الدرك الوطني  يُطيح بعصابة أحياء ويوقف 23 شخصا يزرعون الرعب وسط سكان أحد أحياء غرب العاصمة

تـمكّنت فصيلة الأبـحاث للدرك الوطني بالشراقة مدعمة بأفراد من الـمفرزة الـخاصة للدرك الوطني بالمعالمة، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة تضاعفَ نشاطها في الفترة الأخيرة، إذ تبثّ الرعب في وسط السكان بأحد أحياء غرب الجزائر العاصمة ، بإستخدام الأسلحة البيضاء الأمر الذي خلق جو إنعدام الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر و ترهيبهم إلى جانب الإتـجار في الـمخدرات و الـمؤثرات العقلية بالقرب من الـمؤسسات التربوية و على مرئ العامة، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني.

وتمكّنت ذات مصالح الدرك الوطني باستعمال تقنيات التحري الخاصة تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الشراقة، من توقيف عناصر هذه العصابة الـخطيـــــرة في حالة تلبس والبالغ عددهم 23 شخص أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، بعد إستفاء الإجراءات القانونية.

وكشف البيان أن العملية أسفرت عن حجز كمية من المخدرات، المخدرات الصلبة، المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال، هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر.

وختم بيان قيادة الدرك الوطني أنّه سيتم تقديم أفراد الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية فور الإنتهاء من التحقيق.

ش.ن

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