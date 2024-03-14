الدرك الوطني  يُطيح بعصابة أحياء ويوقف 23 شخصا يزرعون الرعب وسط سكان أحد أحياء غرب العاصمة

14 مارس، 2024

تـمكّنت فصيلة الأبـحاث للدرك الوطني بالشراقة مدعمة بأفراد من الـمفرزة الـخاصة للدرك الوطني بالمعالمة، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة تضاعفَ نشاطها في الفترة الأخيرة، إذ تبثّ الرعب في وسط السكان بأحد أحياء غرب الجزائر العاصمة ، بإستخدام الأسلحة البيضاء الأمر الذي خلق جو إنعدام الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر و ترهيبهم إلى جانب الإتـجار في الـمخدرات و الـمؤثرات العقلية بالقرب من الـمؤسسات التربوية و على مرئ العامة، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني.

وتمكّنت ذات مصالح الدرك الوطني باستعمال تقنيات التحري الخاصة تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الشراقة، من توقيف عناصر هذه العصابة الـخطيـــــرة في حالة تلبس والبالغ عددهم 23 شخص أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، بعد إستفاء الإجراءات القانونية.

وكشف البيان أن العملية أسفرت عن حجز كمية من المخدرات، المخدرات الصلبة، المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال، هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر.

وختم بيان قيادة الدرك الوطني أنّه سيتم تقديم أفراد الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية فور الإنتهاء من التحقيق.

ش.ن

14 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعود إلى أرض الوطن

29 ديسمبر، 2020

وزير التعليم العالي يشرف على افتتاح السنة الجامعية 2021/2022 من تيبازة

10 أكتوبر، 2021

الفريق شنقريحة يعزي عائلات ضحايا انفجار ولاية تبسة

14 يناير، 2021

رئيس الجمهورية يقر تعيينات جديدة

10 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى