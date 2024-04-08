الدرك الوطني يُسطّر مخططًا أمنيًا خاصًا بعيد الفطر المبارك

إتّخذت قيادة الدرك الوطني، إجراءات وقائية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بتكييف التشكيلات العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن، حفاظا على جو الطمأنينة والسكينة العموميين.

و تم بهذا الخصوص، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، إتخاذ جملة من الإجراءات والترتيبات، من أجل تأمين المواطنين خلال توافدهم وترددهم على الأماكن العمومية، بالخصوص المساجد وأماكن الترفيه، إضافة إلى ضمان سيولة في حركة المرور عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة وهذا بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة نهارا وليلا وذلك بإقحام جميع وحدات وتشكيلات الدرك الوطني بمختلف تخصصاتها قصدضمان الجاهزية الدائمة والمستمرة، من أجل التدخل ومد يد المساعدة وتقديم خدمة جوارية ذات نوعية للمواطن، الذي يمكنه الاتصال باستعمال الوسائط المتاحة له على غرار الرقم الأخضر المجاني 1055 الذي يبقى تحت التصرف 24/24 ساعة، وموقع الشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد، وكذا صفحة “طريقي” للإطلاع على حالة الطرقات

هذا المخطط الوقائي-يضيف بيان قيادة الدرك الوطني- تباشر العمل به جميع وحدات وتشكيلات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، حيث تعمل على تكثيف الدوريات، مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش عبر مداخل المدن ومحاور الطرق السريعة والطريق السيار، وكل شبكات المواصلات، بما فيها خطوط السكة الحديدية، بغرض تأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين لتأمين تنقل المواطنين، خاصة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق يوم العيد، والتي ستشهد كثافة مرورية كبيرة وزيادة في عدد المسافرين ما بين ولايات الوطن وفي كل الإتجاهات، عبر وسائل النقل الخاصة والعمومية.

و في هذا الإطار، وجّهت قيادة الدرك الوطني، نداءً لكل المواطنين بضرورة إحترام قواعد قانون المرور ضمانًا لأمنهم وسلامتهم.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...