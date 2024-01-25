الدرك الوطني يوقف شبكة إجرامية تقوم بتزوير علامات تجارية كهرومنزلية بالعاصمة

تمكّنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرغاية، من توقيف شخصين قاما بتقليد وتزوير علامات تجارية للأجهزة كهرومنزلية، بالحميز، ولاية الجزائر.

و جاءت القضية حسب بيان قيادة الدرك الوطني، إثر معلومات وردت لأفراد الفرقة، مفادهـا وجود شخصين يبلغان من العمر 42 و 45 سنة، يملكان محلات تجارية خاصة ببيع الأجهزة الكهرومنزلية.

و بعد استفاء جميع الإجراءات اللازمة، تمّ التنقل إلى المحلات رفقة مصالح التجارة للدار البيضاء، ومعاينة المنتوجات أين ضُبطت هذه الأجهزة بعلامات أوروبية معروفة، ولكن بعد الخبرة والتحري في الوثائق تَبيّن أنها مزورة، وأنها في الحقيقة أجهزة بعلامات تجارية مجهولة المصدر وبخصة الثمن يتم مسحها بمواد مجهولة ووضع في مكانها علامات ذات صنع أوروبي، وبيعها بأثمان باهضة وهذا من أجل الربح السريع.

و تم توقيف المعنيين، وحجز 35 جهازا مزورا من مختلف الأنواع، كما سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، بتهم ممارسة أنشطة تجارية غير نزيهة، إنعدام فاتورة الشراء، و التقليد في منتوج أو علامة تجارية.

شرف الدين عبد النور

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