الدرك الوطني يوقف سُواق المناورات الخطيرة عبر عدة ولايات

تمكّنت وحدات الدرك الوطني، على إثر رصد مقاطع فيديو من طرف مركز الإعلام وتنسيق المرور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيّنت مناورات خطيرة تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر، بكل من ولايات قسنطنية، الجزائر العاصمة و وهران، من توقيف المشتبه بهم، بتهمة جنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم للخطر، المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومخالفة المناورات الخطيرة في الطرق السيارة والسريعة المنصوص عليها في قانون المرور، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة، يضيف المصدر ذاته.

و أعلمت قيادة الدرك الوطني، أن الرقم الأخضر 1055، وصفحة “طريقي” للإعلام المروري، تبقى في الخدمة من أجل التبليغ على مثل هاته التصرفات.

شرف الدين عبد النور

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