الدرك الوطني يكشف عن الطرق المقطوعة بسبب تساقط الثلوج

كشف صبيحة اليوم السبت، مصالح الدرك الوطني عن قائمة الطرق المغلقة بسبب تساقط الثلوج عل بعض الولايات داعية السائقين إلى توخي الحذر والتحلي باليقظة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالاضافة الى أن الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو البويرة وإفرحونن بولاية تيزي وزو على مستوى منطقة كول تيروردة بسبب تراكم الثلوج.

أما فيما يتعلق بالطرق التي تشهد صعوبة في السير بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة، فكشفت ذات المصالح، أنها تتمثل في الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي باتنة و سطيف بالضبط على مستوى المكان المسمى كودية تافرنت بلدية حيدوسة .

بالاضافة الى الطريق الولائي رقم 172 على مستوى قرية تيمشتاوين بلدية إينوغيسن ،و الطريق الولائي رقم 45 على مستوى قرية الوضحة بلدية إشمول.

ليديا كبيش

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