الدرك الوطني يفكّك شبكة إجرامية خطيرة تروّج الـ “الإكستازي” بالوادي

تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، تختص ترويج أقراص مهلوسة، من نوع “إكستازي”، حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

وجاء ذلك، بعد استغلال معلومات واردة، مفادها تواجد حركة مشبوهة لأشخاص، تنوه بالتهريب، و تنشيط عنصر الاستعلام والاستغلال الفوري للمعلومات المتحصل، تمكنت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، من توقيف مشتبه به، على متن مركبة من نوع “فولسفاقن”.

و بعد تفتيشه، تم العثور على مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 100 أورو، و كذا أكياس بلاستيكية تُستعمل لغرض ترويج المخدرات، ليتم توقيفه وإقتياده رفقة المركبة و المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه.

كما تم، بعد مواصلة التحقيق و التعمق فيه من طرف المحققين، وبعد موافقة وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تفتيش مساكن مشتبه فيهم في القضية، ليتم توقيف خمسة 5 أشخاص، وحجز 3 مركبات و دراجتين نارية، و بندقية صيد نوع “سان تيتيان 12 ملم”، و جهاز درون و 938 قرصا نوع “إكستازي”، و 15 كبسولة نوع “بريقابالين”، 300 ملغ و 3ع ميزان إلكتروني، و مبلغ مالي قدره 62 مليون سنتيم بالعملة الوطنية.

و فتحت فرقة الأمن و التحري للدرك الوطني رقم 1 بالوادي تحقيقا في القضية، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد الإنتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور