الدرك الوطني يضع مخططا خاصا بتأمين موسم الاصطياف

19 يونيو، 2022

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، عن وضعها مخطط خاص بتأمين موسم الاصطياف لسنة 2022 نظرا لما تعرفه العاصمة من توافد كبير للمواطنين على الشواطئ والمركبات السياحية وكذا أماكن الراحة والاستجمام .

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه تم وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة مدعمة بفصائل الأمن والتدخل والفرق السينو تقنية لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا كثيفا للمواطنين.

وذلك مع تكثيف التواجد خاصة بالأماكن التي يتردد عليها المنحرفون عادة كالشواطئ غير المحروسة، مع السهر على التطبيق الصارم للتنظيمات المتعلقة باستعمال مختلف القوارب البحرية شراعية كانت أو ذات محرك والممنوعة من الاقتراب من أماكن السباحة.

كما كشف البيان، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات من أجل تأمين شبكة الطرقات وحماية مستعملي الطريق نظرا للكثافة المرورية التي تعرفها هذه الفترة بالإضافة إلى الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها وحدات المجموعة تحت شعار “تحكم في سياقتك تستمتع بعطلتك”.

أما في مجال الصحة العمومية فخصصت نشاطا للوقاية ورفع كافة المخالفات المتعلقة بالأمن والنظافة، مع لفت انتباه السلطات الإدارية المختصة إلى كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك والانعكاسات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة وسلامة المواطن

وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات من أجل مكافحة أي نشاط يمارس في هذا الميدان خارج الشروط والمعايير المحددة من طرف التنظيم الساري المفعول.

ليديا كبيش

19 يونيو، 2022

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