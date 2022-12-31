الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة

أعدت قيادة الدرك الوطني، مخططا أمنيا خاص طا بحلول السنة الميلادية الجديدة (2023) يشمل تدعيم مختلف التشكيلات الأمنية. وتعزيز دوريات المراقبة وعمليات تأمين الأماكن العامة.

وقالت ذات المصالح في بيان لها، أنّه “تزامنًا مع حلول السنة الميلادية الجديدة والعطلة المدرسية الشتوية التي تشهد بالضرورة توافد أعداد معتبرة من المواطنين على المنتزهات وفضاءات الترفيه والمناطق السياحية عبر كامل التراب الوطني إضافة إلى حركية الأجانب المقيمين والمتوافدين في إطار السياحة خاصة على جنوبنا الكبير، تمّ إعداد مخطط أمني خاص”.

وحسب نص البيان، يأتي المخطط بالنظر إلى حركة التنقلات الكثيفة للأشخاص والمركبات خلال هذه الفترة وبهدف ضمان مرور هذا الحدث السنوي في جو آمن تسوده الطمأنينة والسكينة.

وتمّ إعداد إجراءات خاصة بهذه المناسبة اعتمادا على مخططات أمنية مدروسة تشمل مداهمات لأوكار الجريمة والمناطق المشبوهة وبؤر الإجرام

كما تشمل هذه الإجراءات وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك عبر جميع محاور الطرق والمواصلات والأماكن العامة والساحات العمومية وفضاءات الترفيه، وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين وذلك لتأمين حركة المرور وضمان السيولة المرورية وكذا الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم

في حينوترتكز التدابير الخاصة بتأمين هذا الحدث على تدعيم التشكيلات الثابتة والمتحركة للدرك الوطني بالمورد البشري والعتاد المتحرك والمتخصص وتكثيف الدوريات وتعزيز عمليات تأمين ومراقبة الأماكن العامة بما فيها المراقبة الجوية على مدار الساعة ليلاً ونهارًا

وأكدت قيادة الدرك الوطني على أن وحداتها عبر كامل التراب الوطني تبقى في خدمة المواطنين، وتضع تحت تصرفهم كل الوسائط المساهمة في تحقيق أمنهم وتقديم يد المساعدة، على غرار الرقم الأخضر 1055 وصفحة طريقي بفيسبوك إضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...