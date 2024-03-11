الدرك الوطني يضع مخططاً خاصاً بـتأمين شهر رمضان الفضيل

سطَّرت قيادة الدرك الوطني، بـمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لهذه السنة 1445هـــجرية، الموافق لسنة 2024 ميلادية، وقصد تهيئة الأجواء للمواطنين والسماح لهم بأداء فريضة الصيام في أجواء تسودها السكينة والطمأنينة، مـخططاً أمنياً وقائياً خاصاً بتأمين المناطق الحضرية والشبه حضرية، وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، وهذا بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة متكونة من وحدات إقليمية، وحدات أمن الطرقات وفرق الأمن والتحري، لضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الـميدان.

و يعتمد مـخطط الدرك الوطني الموضوع بهذه المناسبة، على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية حفاظاً على الأمن والسكينة العموميين، والسهر على تأمين الـمحيط الذي يتواجد فيه المواطنين وتوفير جو الطمأنينة، خاصةً مع تزامن الشهر الفضيل لهذه السنة مع فترة العطلة الـمدرسية الربيعية، التي ستشهد تنقلات كثيفة للأشخاص والمركبات، مع ضمان السيولة الـمرورية عبر مـحاور الطرق، الأسواق والـمجمعات التجارية وكذا المساجد ومـحيطها، وعبر مـحطات نقل الـمسافرين وكذا خطوط السكك الحديدية، من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح المواطنين، وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.

كما وضع الدرك الوطني، في خدمة الـمواطنين في كل وقت ومكان، الرقم الأخضر (10.55) لطلب المساعدة أو التدخل عند الضرورة، وكذا صفحة «TARIKI» على الفايسبوك للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الـموقع الإلكتروني للشكاوى الـمسبقة والإستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz ».

شرف الدين عبد النور

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