الدرك الوطني يضع حدا لعصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان بالعاصمة

تمكنت فرقة الدرك الوطني بسيدي عبد الله، مدعمة بأفراد من الـمفرزة الـخاصة للدرك الوطني بالـمعالـمة، باستعمال تقنيات التحري الخاصة والتصوير، تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة القليعة، من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من 09 أشخاص أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، و ذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية الـمختص إقليميا.

و جاء ذلك، على إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود نشاط إجرامي لعصابة أحياء خطيرة قامت ببيع السموم بـمختلف أنواعها وبثت الرعب في وسط سكان المدينة الجديدة، غرب الجزائر العاصمة، باستخدام الأسلحة البيضاء، وعمل أفرادها على خلق جو انعدام الأمن العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر وترهيبهم إلى جانب الإتـجـــــار في الـمخـــــــدرات والـمؤثرات العقلية بالقرب من الـمؤسسات التربوية وعلى مرئ العامة.

و أسفرت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، عن حجز كمية من المخدرات، المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال، مركبة هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر.

كما سيتم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق، من أجل جناية الحصول والحيازة والعرض والبيع لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة، جنحة تكوين عصابة أحياء للقيام بفعل او عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الحياء السكنية، بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر.

شرف الدين عبد النور

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