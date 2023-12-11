الدرك الوطني يحجز بالعاصمة قطع غيار ومحركات مستعملة مهربة ودراجة نارية بدون وثائق

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بسيدي موسي بالجزائر العاصمة، من حجز قطع غيار مستعملة مستوردة عن طريق التهريب بإقليم بلدية سيدي موسى، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

وجاءت العملية حسب ذات المصدر، على إثر معلومات مؤكدة مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية معتبرة من مـحركات السيارات الـمستعملة مـخزنة بأحد الـمستودعات ببلدية سيدي موسى.

و بعد استغلال للمعلومات، تم تحديد مكان الـمستودع، كما تم التنسيق مع وكيل الجمهورية للحصول على إذن التفتيش، مع وضع خطة أمنية محكمة لمداهمة المستودع، يضيف المصدر ذاته.

كما مكّنت العملية، من حجز عدد معتبر من محركات السيارات المستعملة ( ديازال + بنزين) محظورة على مستوى الوطن، 28 محرك سيارة + قطع غيار خاصة بالسيارات مختلفة الأنواع، إكسسوارات دراجة نارية كبيرة نوع BMW بدون وثائق، حيث قُدّرت القيمة المالية للمحجوزات بـ 02 مليار سنتيم.

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم حجز جميع المحركات والتوابع مع الدراجة النارية وتسليمها إلى مصالح الجمارك، مع تحرير ملف قضائي، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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