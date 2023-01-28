الدرك الوطني يؤكد :الطريق إلى الشريعة مغلق تماما

أكد مركز الإعلام وتنسيق المرور، “طريقي” التابع للدرك الوطني، أن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة والشريعة مغلق تماما. وهذا بسبب تراكم الثلوج.

وأيرز المركز، أنه من المستحيل صعود المواطنين عبر هذا الطريق الوطني، مشددا على ان الصعود إلى المنطقة السياحية “الشريعة” يبقى متاحا فقط عبر المصعد الهوائي.

كما تجدر الاشارة الى أن مصالح الدرك الوطني، في آخر تحديث لها، أعلنت أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات.

ليديا كبيش

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