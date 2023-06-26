الدرك الوطني: هذه عقوبات نقل المواد الغذائية في مركبات غير المجهزة

الدرك الوطني: هذه عقوبات نقل المواد الغذائية في مركبات غير المجهزة

كشف مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني، “طريقي”، عم العقوبات الناجمة عن نقل مواد غذائية سريعة التلف في سيارات غير مجهزة.

وحسب بيان، لمركز “طريقي”، فإنّ أي نقل للمواد الغذائية سريعة التلف دون احترام الشروط الضرورية واللازمة، يُعد جنحة طبقا للمادة 72 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث يتم تحرير محضر ضد كل مخالف لهذه التنظيمات.

وتتمثل العقوبات للجنحة ذاتها في غرامة مالية تقدّر من 50.000 دينار إلى 1000.000 دينار طبقا للمادة 6 من نفس القانون.

وجاءت هذه العقوبات بالرجوع إلى المادة 6 من القانون 9-3 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. التي تنص على ضرورة استعمال وسائل نقل المواد الغذائية للاستهلاك. مع ضمان عدم تعرضها للإتلاف، بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية”.

كما شددت ذات المصالح على ضرورة تجنب نقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف. ودون مراعاة الشروط والضوابط المطبقة على نقلها. لاسيما المركبات غير مجهزة وغير معدّة لنقل هذه المواد.

ليديا كبيش

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