الدرك الوطني للعاصمة يضع حدّا لنشاط ورشة سرية لصناعة الحلويات ببئر خادم

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزنقة ببئر خادم في العاصمة، من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة حلويات الحلقوم تحت إسم تجاري إزمير، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني.

وجاءت العلملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية، أثناء تنفيذ دورية خاصة بالمراقبة العامة للإقليم ومتابعة نشاط الورشات المختصة في إنتاج و توضيب المنتوجات الموجهة للإستهلاك البشري، أين تم اكتشاف ورشة سرية لصناعة الحلويات، على إثر ذلك تمت مداهمة الورشة رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بمفتشية التجارة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، يضيف البيان.

وتبيّن بعد المراقبة أن الورشة إنتاج وصناعة حلوى الحلقوم كارثية ولا تتوفر فيها الشروط الصحية الملائمة لصناعة هذه الحلوى من خلال إنتشار الأوساخ وانعدام النظافة، والخلط بين المنتوجات والمواد الأولية، وعدم احترام شروط الحفظ للمنتوجات رغم توجيهها للإستهلاك البشري.

على إثر ذلك تم حجز وإتلاف كمية من المواد غير الصالحة للإستهلاك البشري، والمقدرة قيمتها المالية الإجمالية بـ: 556730 دج. بالإضافة إلى حجز مواد أولية معدة لصناعة الحلويات والسكاكر، تقدر قيمتها المالية الإجمالية بـ:191290 دج، حسب ذات البيان الذي خلص أنّه تم تحرير ملف قضائي ضد المعني وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

ش.ن

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