الدرك الوطني: حجز كمية معتبرة من مادة السكر المدعم تستعمل كبديل لمادة كيميائية تضاف للخرسانة

حجزت عناصر فرقة حماية البيئة للدرك الوطني اليوم بالجزائر العاصمة كمية معتبرة من مادة السكر المدعم، في إطار المراقبة العامة للإقليم ومن أجل مكافحة ظاهرة المضاربة بالسلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وحماية المستهلك.

و وردت معلومات مؤكدة للفرقة مفادها قيام شركة مختصة في الإنتاج الصناعي لمنتجات الخرسانة باقتناء وتخزين مادة السكر المدعم. واستعماله كبديل لمادة كيمائية في صناعة المضافات على الخرسانة.

كما تمت مداهمة الشركة بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا وبالتنسيق مع أعوان التجارة لولاية الجزائر

و اسفرت هذه العملية عن ضبط وحجز 11250 كغ من مادة السكر و34000 لتر من مادة المضاف الخرساني المصنوع من السكر. مع توقيف أربع أشخاص متورطين في القضية.

و يواجه المعنيين المعنين تهما تتمثل في جنحة المضاربة غير المشروعة بما فيها تخزين مواد كثيرة الطلب لإحداث ندرة في السوق و إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية و كذا تحويل بضاعة عن طابعها الإمتيازي والغش بأي وسيلة كانت (التركيبة) بالإضافة إلى عدم مطابقة وسم المنتوج.

شرف الدين عبد النور

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