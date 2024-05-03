الدرك الوطني بوهران يفكّك شبكات إجرامية تنظّم رحلات الهجرة السرية عبر البحر

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، في عمليات متفرقة، من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري، عبر سواحل ولاية وهران.

و جاءت هاته العملية النوعية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بفضل تكثيف التحريات والإستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد هاته الشبكات، عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور و كذا أماكن نشاطها .

و أسفرت العملية عن توقيف 53 شخصا، من بينهم 21 أجنبيا، حجز 05 قوارب و 06 محركات مختلفة القوة والأحجام، 07 مركبات تستعمل في عمليات التنقل، 42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لترا، مبالغ مالية تقدر ب 451 مليون سنتيم، 700 أورو و 5000 ليرة لبنانية، بوصلتين، قارورة مسيلة للدموع، جوازات سفر وهواتف نقالة.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة حول، جناية تكوين جمعية أشرار ضمن جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، و جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.

شرف الدين عبد النور