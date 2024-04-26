الدرك الوطني بسكيكدة يوقف 03 أشخاص يقومون بإضرام النيران في الغابات

قامت اليوم الجمعة وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة،مدعمة بمروحية السرب الجوي وعلى إثر رصد جوي لثلاث أشخاص يقومون بإضرام النيران على مستوى غابات ولاية سكيكدة ببلديات (تمالوس، سكيكدة).

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه تمّ، على الفور، إخطار الوحدات العاملة في الميدان وتوقيف الفاعلين، حيث يتعلق الأمر بـ03 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 39 سنة و61 سنة، ليتم على الفور إخطار السلطات القضائية المختصة أين تم مباشرة التحقيق تحت إدارة وكلاء الجمهورية المختصين وهذا تحت إشراف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة.

وذكّر العقيد سواكر عبد الغاني قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، في تصريح موجّه لوسائل الإعلام حول ما تخلفه الحرائق من خسائر بشرية ومادية وما ينجر عنها من ترويع للسكان وتدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي.

كما لفت العقيد سواكر إنتباه المواطنين بضرورة التبليغ عن أي محاولة لإضرام النار سواء كانت الأرض مملوكة للفاعل أو للغير، وهذا بالتبليغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني والإخطار عن الحريق،حيث أنه مهما كانت دوافع إضرام النار سواء إجرامية أو بغرض تحقيق أغراض شخصية كتدمير الوعاء العقاري لأجل استغلاله في الزراعة، أو إستغلال مخلفات الحرائق الغابية في إنتاج مادة الفحم بطريقة غير شرعية، أو التعمد في حرق المحاصيل الزراعية للإستفادة من التعويضات المادية، وأنه وجب التذكير بالعقوبات الواردة في نص المواد 396 الى 399 من قانون العقوبات والتي تتتراوح عقوبتها من السجن المؤقت من 05 سنوات الى عشر(10) سنوات، أما إذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون السجن المؤبد وإذا أدى الحريق العمدي الى موت شخص أو عدة أشخاص فتكون العقوبة هي الإعدام.

لديا كبيش