الدرك الوطني بسكيكدة يوقف ثلاثة (03) أشخاص و يحجز أكثر من 05 كلغ من الكيف المعالج

9 ديسمبر، 2023

تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة في عملية نوعية من حجز أكثر من 05 كلغ من مادة الكيف المعالج وتوقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 37 و 43 سنة .

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، تمّت بناءً على معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسكيكدة مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج كميات معتبرة من المخدرات (كيف معالج) ، ببلدية سكيكدة والبلديات المجاورة على متن شاحنة.

بعد تأكيد المعلومة تمّ وضع نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 03 وتكثيف عمليات التفتيش، إذ تمّ توقيف الشاحنة السالفة الذكر ،ليتم إخضاع سائقها للتفتيش الدقيق، حيث تم العثور على كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج تقدر بأكثر من( 500 )غ مخبأة بإحكام بلوحة القيادة داخل كيس أسود، يضيف البيان.

بعدها تمّ تفتيش مسكن المشتبه فيه، تبعا لإذن التفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، أين تم العثور على كمية تقدّر أكثر من 4.5 كغ من المخدرات(كيف معالج).

وخلصَ بيان قيادة الدرك الوطني أنّه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، فور الانتهاء من إجراءات التحقيق.

ش.ن

9 ديسمبر، 2023

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