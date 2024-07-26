الدرك الوطني بسعيدة يطيح بشخص يتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تمكّن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسعيدة، من حجز كمية من المخدرات (الكيف المعالج)، وهذا في اطار مواصلة المجهودات المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

تمّت العملية أثناء قيام أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسعيدة، بدورية مع وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 06، أثناء تواجدهم بقرية بوراشد بلدية سيدي أحمد، تم توقيف سيارة سياحية قادمة من ولاية بشار متوجهة إلى ولاية وهران،أثناء مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيش سائقها تفتيشا جسديا تم العثور بحوزته على (10)كبسولات من الأقـــــــــراص المهلوسة نوع بريقـــــــــابالين 300 ملغ،

وأضاف البيان أنّه عند تفحص هيكل السيارة و تفتيشها بالاستعانة بالثنــائي السينوتقني المتخصص في الكشف عن المخـــــــدرات،تم العثـــــــــــور على 11كلغ و 800 غ من المخدرات (كيف معالج)،على شكل رزم مغلفة بشريط بلاستيكي مخبأة بإحكام داخل واقي الصدمات الخلفي للسيارة،على إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق مع حجز 11كلغ و800 غ من المخدرات (كيف معالج)، 10كبسولات من الأقــــراص المهلوسة نوع بريقـابالين 300 ملغ.

سيارة سياحية، هاتفين نقالين ذكيين.

وتمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، لقيامه بجنحة الحيازة والنقل قصد البيع والتخزين للمخدرات (كيف معالج) والمؤثرات العقلية باستعمال وسيلة النقل بطريقة غير شرعية، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

كوثر غريبي