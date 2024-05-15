الدرك الوطني بتيارت يفكّك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين من التراب الوطني عن طريق البحر

تمكّن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تدبير وتنظيم الهجرة غير شرعية عبر البحر وذلك بإستقطاب الشباب الراغبين في القيام بالهجرة المنحدرين من بلدية تيارت والبلديات المجاورة لها و نقلهم عبر سيارات سياحية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه وبعد تكثيف التحريات و تتبع نشاط و أماكن تواجد عناصر هاته الشبكة تم تحديد هويات منظمي هاته الرحلات السرية و البالغ عددهم ستة أشخاص يقومون بتدبير و تنظيم رحلات الإبحار السري إنطلاقا من سواحل الولايات الغربية مقابل مبالغ مالية تقدر بـ 130 مليون سنتيم للشخص الواحد.

وأضاف البيان أنّ العملية مكنت من توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 45 سنة و حجز وسيلتي النقل المستعملة في نقل الأشخاص، مع حجز مبلغ مالي يفوق 550 مليون سنتيم كعائدات إجرامية.

وتمّ رفع ضد المتورطّين جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية تدبير وتسهيل عمليات تهريب المهاجرين من التراب الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية، يضيف بيان قيادة الدرك الوطني الذي ختم أنّه سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

ش.ن