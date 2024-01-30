الدرك الوطني بتيارت يفكك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المواشي

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت ,اليوم الثلاثاء, من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، سببت هلعا وسط مربي الماشية، قام عناصرها بعدة عمليات سرقة للأغنام في كل من بلديات السبعين، توسنينة، عين دزاريت.

و أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني , أنه بعد تكثيف التحريات و التنسيق بين وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش عدة مزارع.

و أضاف البيان , أنه بعد إستدعاء ضحايا تعرضوا لسرقة الماشية سابقا تم إسترجاع 100 رأس من الغنم و التي تم تسليمها إلى مالكيها وتوقيف 08 أشخاص مسبوقين قضائيا مع حجز وسيلة النقل المستعملة في الجريمة.

كما سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق, يختم البيان.

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...