الدرك الوطني ببسكرة يحجز أكثر من 22100 قرص مهلوس و يوقف 4 أشخاص

تمكّن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بخنقة سيدي ناجي، بولاية بسكرة، في عملية نوعية، من حجز أكثر من 22100 قرص مهلوس نوع بريغابالين، مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 سنة. بتهمة جناية تهريب بضاعة أجنبية على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية في إطار جماعة منظمة.

و تمت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بناءً على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخنقة سيدي ناجي، مفادها محاولة تمرير كمية من الأقراص المهلوسة من احدي الولايات الجنوبية إلى الولايات الشمالية على متن شاحنة، حيث تم على الفور وضع تشكيل أمني محكم بوضع نقطة مراقبة و تفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 121 و الطريق الوطني رقم 83.

و تم توقيف الشاحنة محل المعلومة، بعد مشاهدتها، و إخضاعها لعملية التفتيش، أين تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، قدّرت بأكثر من 22100 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300ملغ، كانت مخبأة ومموهة بإحكام مع مادة البصل الموجود بالصندوق الخلفي للشاحنة.

و مواصلة لإجراءات التحقيق، و بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص، تم التنقل إلى إحدى الولايات الشرقية للوطن، أين تم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم، حسب ذات المصدر.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، فور الانتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور

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