الدرك الوطني ببرج بوعريريج يُفكّك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود تُتاجر بالمؤثرات العقلية

تمكّن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببرج بوعريريج، في إطار التحقيق المفتوح في قضية سابقة لحجز 837000 كبسولة، نوع “بريغابالين”، من تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود، تختص في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تتكون من 05 أشخاص، وحجز كمية معتبرة من الأدوية المهلوسة، تقدر بحوالي 1200 كبسولة، نوع بريغابالين 300 ملغ.

و تمت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بعد التعمق في التحقيق، واستغلال الأدلة التقنية والعلمية، مع الاستعانة بالخبراء المختصين، أين تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية الذين ينشطون عبر عدة ولايات، ووضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بهم.

و بيّن التحقيق، حسب ذات المصدر، أن أفراد الشبكة قاموا بتهريب المؤثرات العقلية، من إحدى الدولة الأجنبية بطريقة غير قانونية، ليتم تمويهها ونقلها من الولايات الحدودية، إلى الولايات الداخلية، عن طريق إستعمال المركبات، قصد إبعاد الشبهات والإفلات من المراقبة لمختلف المصالح الأمنية

هذا و أسفر التحقيق عن توقيف 05 أشخاص مسبوقين قضائيا، حجز إجمالي لـ 838200 كبسولة من دواء بريغابالين ذات صنع أجنبي، حجز شاحنة نوع “رونو”، ومركبة سياحية نوع “فولسفاغن”، مبلغ مالي مقدر بـ 450 مليون سنتيم عائدات الاتجار بالمواد المهلوسة، و مبلغ مالي بالعملة الصعبة من دول مختلفة، أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، و 08 هواتف نقالة مزودة بشرائح للأجانب ناشطين.

و سيتم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور