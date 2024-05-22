الدرك الوطني بالوادي يُوقف شبكة إجرامية تُروّج المؤثرات العقلية وسط الشباب

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغزوت، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 09 أشخاص، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب، تنشط وسط أحياء بلديات ولاية الوادي، و خارج الولاية.

و تمت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، على إثر إستغلال معلومات، تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغزوت، بخصوص محاولة تمرير شحنة من المؤثرات العقلية على متن شاحنة.

و مكّن الإستغلال الجيد لعنصري الإستعلام والرصد، من توقيف الشاحنة المشتبه فيها، على متنها 03 أشخاص، محملة بـ1200 كبسولة نوع “بريغابالين 300ملغ”، مخبأة ومموهة داخل صناديق مملوءة بمادة البطاطا.

و تم بعد فتح التحقيق والقيام بالتحريات والتفتيشات الأمنية الدقيقة، التوصل إلى باقي أفراد الشبكة.

كما أسفرت العملية، عن حجز الشاحنة السالفة الذكر، مركبتين سياحيتين، 1200 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300ملغ، 10 هواتف ذكية، أكثر من 80 قنطارا من مادة البطاطا، مع توقيف 09 أشخاص مشتبه فيهم، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الإنتهاء من التحقيق.

هذا و سيتم تقديم المشتبه فيهم الخمسة، أمام الجهات القضائية المختصة، فور الإنتهاء من التحقيق، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور