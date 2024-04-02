الدرك الوطني بالوادي يُفكّك جماعتي أشرار مختصتين في سرقة مختلف المنشآت والمحلات التجارية

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدوار الماء بولاية الواد من معالجة قضيتي سرقة، تم خلالها تفكيك ، طالت هاته السرقات صيدلية وورشة بناء العيادة المتعددة الخدمات لبلدية دوار الماء.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ التدخل السريع لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدوار الماء واستغلالهم الجيد للمعلومات والوسائل التقنية، مكن من تحديد مواقع تواجد المسروقات واسترجاعها على الفور.

بعد تكثيف البحث والتحريات تم تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم، أين تم رصد تحركاتهم وتوقيفهم، يضيف البيان.

إجمالا، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدوار الماء من توقيف خمسة (05) أشخاص، سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، فيما يزال ثلاث (03) أشخاص آخرين متورطين في القضية في حالة فرار، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

ش.ن

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