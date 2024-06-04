الدرك الوطني بالوادي يوقف خمسة 09 أشخاص ويحجز 372 ألف قرص مهلوس

تمكّن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرباح بالوادي من حجز 372000 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ مموّهة بكميات معتبرة بمادة البصل على متن شاحنة مزودة بجهاز متطور خاص بتحديد التموقع الشاملGPS لتسهيل عملية تتبعها على طور المسار المحدد مسبقا باتجاه إحدى الولايات الشمالية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه بعد مباشرة التحقيق وتكثيف التحريات تمّ القيام بعمليات مداهمة للمناطق المشبوهة وتفتيشها، أين تم توقيف 09 أشخاص محل سوابق قضائية وأوامر بالقبض في قضايا متعلقة بالتهريب والسرقات.

كما تمّ حجز 372000 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ، 180 قنطار من مادة البصل ، شاحنة مزودة بجهاز متطور خاص بتحديد التموقع الشامل GPS دراجة نارية، مع توقيف 09 أشخاص سيتم تقديمهم أمام القطب الجزائي المختص فيما يزال 03 أشخاص تم تحديد هويتهم في حالة فرار.من التحقيق.

وأشار بيان قيادة الدرك الوطني أنّ العملية جاءت بعد حل قضايا مماثلة وضرب أغلب عصابات وبارونات التهريب، وهي مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف أفرد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي في إطار القضاء على عصابات التهريب التي من شأنها أن تضر بالإقتصاد الوطني والصحة العمومية وعلى إثر عملية نوعية.

ش.ن