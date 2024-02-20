الدرك الوطني بالوادي يحجز 850 هاتف نقال ذكي من مختلف الأنواع وكمية من مواد التجميل

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خليفة بولاية الواد، من تنفيذ عملية نوعية حجزت فيها 850 هاتف نقال ذكي من مختلف الأنواع وكمية من مواد التجميل المختلفة والمقدرة بـ23990 وحدة، مموّهة على متن شاحنة لنقل البضائع.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ هذه العملية نفّذت استغلالا لمعلومات، تمّ على إثرها رصد الشاحنة المشتبه فيها والتي حاول سائقها الفرار بمجرد رؤيته لأفراد الدورية، ليتم تطويق المكان وتوقيف الشاحنة التي تبيّن بعد تفتيشها أنها محملة بالمواد المهربة السالفة الذكر مموّهة بمادة البصل.

وتجاوزت القيمة المالية للمحجوزات 3.5 مليار سنتيم، حسب ما كشفه ذات المصدر.

وختم بيان قيادة الدرك الوطني أنه فور الإنتهاء من التحقيق، سيتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، فيما لا يزال شخص آخر متورط في حالة فرار.

ش.ن

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