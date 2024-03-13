الدرك الوطني بالعاصمة يحجز ثلاثة طائرات “درون”

قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، من إلقاء القبض على 5 أشخاص قاموا ببيع أجهز حساسة من نوع “طائرات درون”.

وجاءت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بعد تصفح أفراد الفصيلة لأحد صفحات التواصل الإجتماعي فايس بوك، لشخص يقوم بنشر على حسابه بإسم مستعار، طائرتان بدون طيار نوع “درون”، حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتتبع صاحب الحساب للإيقاع به.

و تم على إثر ذلك، وبعد تكثيف التحريات، تحديد هوية الشخص، أين تم توقيفه، و بالتعمق بالتحقيق وتفتيش مسكن المشتبه فيه، تم ضبط بحوزته ثلاثة طائرات بدون طيار ( درون ) نوع “jjric”، من صنع صيني، مع جميع لواحقها، حيث مكنتش العملية من توقيف خمسة أشخاص مع حجز هذا العتاد الحساس.

كما تم تحرير ملف قضائي، و سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق من أجل جنحة إستراد أجهزة محظورة وجنحة حيازة عتاد حساس.

شرف الدين عبد النور

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