الدرك الوطني بالطارف يوقف 3 أشخاص يتاجرون بمادة الفحم من خلال حرق أغصان الأشجار

تمكّنت فرقة الأمن والتحري، للدرك الوطني بالشط، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف، من توقيف 3أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين19 سنة و 40 سنة، قاموا بالإتجار بمادة الفحم، من خلال حرق أغصان الأشجار، بغابة فرطاسة، ببلدية الشط.

و عادت وقائع القضية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها، قيام تجار مادة الفحم بصدد تحضير شحنات، وهذا تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

و تم على الفور، حسب ذات المصدر، وبعد استغلال المعلومة، تشكيل دورية واتخاذ الإحتياطات الأمنية، والتنقل إلى عين المكان وتمشيط الغابة، أين تم العثور على أربعة مفاحم، بحجم 07 متر مربع، في طور التفحيم، بالإضافة إلى مفحمتين بحجم 07 متر مربع، معدة للتفحيم أيضا، دون العثور على الفاعلين،

كما تم على إثر ذلك، وضع خطة ونصب كمين، لغرض توقيف الفاعلين، ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

و أضاف ذات البيان، أنه بواسطة إذن بالتفتيش، الصادر عن وكيل الجمهورية، لدى محكمة الذرعان، تم تفتيش مسكن ومستودع أحد المشتبه فيهم الرئيسي، أين تم العثور وحجز 450 كيسا من مادة الفحم مهيأة للبيع، بوزن 18 كلغ للكيس الواحد، و حجز 10 متر مكعب، من مادة الحطب معد للتفحيم .

كما تم كذلك، التنسيق مع مصالح الغابات، وبإشراك السلطات المحلية، لتسخير الوسائل بما فيها آلة حفر لغرض فتح المفاحم في طور التفحيم، لإتلافها وإتخاذ الإجراءات الإحترازية لعدم إنتشار الحريق في الغابة.

و سيتم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا، عن جناية وضع نار عمدا من طرف شخص في اخشاب موضوعة في أكوام، وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، لم تكن مملوكة له، وتسبب في أي ضرر للأملاك العمومية والغير.

شرف الدين عبد النور