الدرك الوطني بالسحاولة يضع حدا لعصابة أحياء كانت تزرع الرعب وسط السكان

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة مدعمين بوحدات كتيبة بئر مراد رايس، من وضع حد لنشاط لعصابة أحياء خطيرة تقوم بزرع الخوف والرعب على سكان حي مريجة بلدية سحاولة بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع، كما أن هذه العصابة تقوم بترويج الأقراص المهلوسة للشباب خاصة منهم القصر.

وتأتي هذه العملية في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وخاصة منها عصابات الأحياء، وحفاظا على الأمن والسكينة العموميتين بإقليم ولاية الجزائر، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني، الذي أضاف أنّه تم توقيف أفراد العصابة وعددهم ستة (06) أشخاص كلهم مسبوقين قضائيا، مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، كمية من الكيف المعالج +0.03 غ من الكوكايين ومبلغ إجمالي قدره 278000 دج من عائدات الترويج، إضافة إلى حجز هواتف نقالة.

وأفاد ذات البيان أنّه سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية القضائية المختصة بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق بتهم: تكوين جمعية أشرار، حيازة وحمل أسلحة بيضاء بدون رخصة، الإنخراط والمشاركة في عصابات الأحياء بهدف خلق جو اللاأمن.

ش.ن

النقيب بوخباطة بلال – الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس

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