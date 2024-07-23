الدرك الوطني بالرغاية يشلّ نشاط ورشة سرية لصناعة غاسول الشعر وعطور مقلدة دون رخصة

تمكّنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرغاية، من اكتشاف ورشة سرية لصناعة غاسول الشعر وعطور مقلدة بدون وثائق أو رخص قانونية تسمح لمالكه بممارسة هذا النشاط.

وتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، تفتيش الورشة الواقعة بالضفة الخضراء بالتنسيق مع مصالح التجارة بالدار البيضاء، حيث تم العثور على كميات من المواد والوسائل المستعملة في نشاط الورشة السرية.

ومكّنت العملية، حسب ذات المصدر، من توقيف صاحب هذه الورشة وتجميد نشاطها مع حجز كمية من المواد وسوائل مجهولة المصدر، قصاصات لعلامات تجارية لغسول الشعر مُعدة لالصاقها على القارورات، كمية من علب التوضيب المقلدة خاصة بالعطور، كمية من المواد الأولية وكمية من الملونات، كمية من قارورات الغاسول 4200 عبوة مقلدة معبأة سعة 200ملل، 6300 زجاجة عطر فارغة، حيث قُدّرت القيمة المالية للمحجوزات بأكثر من مئة مليون سنتيم.

وسيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

شرف الدين عبد النور