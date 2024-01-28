الدرك الوطني بالجلفة يوقف شخصا ويحجز قطعا آثرية تعود للحقبة الإستعمارية

28 يناير، 2024
الدرك الوطني بالجلفة يوقف شخص ويحجز قطعا آثرية تعود للحقبة الإستعمارية

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجلفة شخصا يحوز على آثار تعود للحقبة الاستعمارية بغرض بيعها، وحجزت خمسة 05 قطع أثرية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه وعلى إثر معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالجلفة، مفادها وجود شخص على مستوى أحد أحياء مدينة الجلفة يحوز على آثار تعود للحقبة الاستعمارية لغرض يبيعها، على الفور تمّ تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة والتنقل إلى عين المكان، أين تمّ ترصد المعني وتوقيفه، وحجز خمسة 05 قطع أثرية تعود للقرن الثامن عشر 18 للميلاد، دون أية وثيقة تثبت وضعيتها قانونية، متمثلة في: سلاح بندقية أثرية بطول 174 سم، سيفان 02 حديديان أثريان ذات مقبض خشبي حديدي بطول 110 سم أحدهما عليه كتابة باللغة اللاتينية يعود لسنة 1837،  خنجر حديدي أثري قديم بطول 54 سم، و أداة لحشو البارود .

وأضاف بيان قيادة الدرك الوطني أنّه تمّ تقديم الشخص أمام الجهات القضائية المختصة.

ش.ن

28 يناير، 2024

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