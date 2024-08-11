الدرك الوطني بالجلفة يحجز كميات معتبرة من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الإبل، بالجلفة، على إثر معلومات واردة، من حجز كمية من المخدرات “كيف معالج” على مستوى أحد المنازل بإقليم الاختصاص.

و تم حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بعد استغلال للمعلومة وبعد تنشيط عنصر الاستعلام واستقاء جميع الإجراءات القانونية، القيام بتفتيش المنزل أين أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات كيف معالج قدرت بـ 10.128 كلغ و 69.6 غرام من المخدرات الصلية (كراك)، و 4 غرام كوكايين و859 قرصا مهلوسا “بريغابالين 300 ملغ و1823.22، و2 غرام سبائك ذهبية، مع حجز مبلغ مالي مقدر بـ8696000.00 دج، ومبلغ بالعملة الصعبة مقدر ب 9220 أورو، و توقیف صاحب المنزل المشتبه فيه رقفة ثلاثة أشخاص آخرين.

كما تم بعد مواصلة عملية التحقيق، حسب ذات المصدر، توقيف في نفس القضية شخص آخر، فيما يبقى 5 آخرين في حالة قرار يعملون ضمن شبكة دولية للتهريب والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز سبعة مركبات مختلفة الاصناف تستخدم في نقل هذه المواد، و حجز سلاح حربي (مسدس آلي نوع بريطا)

هذا وفتحت فرقة الدرك الوطني بعين الإبل التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة تحقيقا في القضية، وسوف يتم تقديم الأطراف الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور