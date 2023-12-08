الدرك الوطني بالجزائر العاصمة يوقف شبكة إجرامية خطيرة تحترف السطو على المصانع

تمكّنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بواد السمار ، من تفكيك أخطر شبكة إجرامية مـختصة في السطو على الـمصانع.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ وقائع القضية كانت عن طريق تلقي بلاغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 لمركز العمليات بالمجموعة مفاده تعرض مصنع ببلدية واد السمار إلى عملية سطو مسلح من طرف مجموعة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء ويرتدون أقنعة .

ومكّن التدخل الفوري والسريع لعناصر الدرك الوطني من توقيف ثلاثة 03 أشخاص في حالة تلبس يضعون أقنعة وقفازات وبحوزتهم الأدوات التي تمّ استعمالها في عملية كسر وفتح الأبواب، مع استرجاع الأشياء المسروقة المتمثلة في مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم 04 عجلات مطاطية و 04 بطاريات، ومختلف الأشياء المستعملة في السرقة.

وأفاد ذات البيان أنّ التحقيق المعمق لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس عن طريق إستعمال أحدث تقنيات التحري والسماع مع إستغلال تسجيلات الكاميرا والفيديوهات المسترجعة من طرف جميع الضحايا لمختلف المصانع وتحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، مكن من توقيف كل أفراد الشبكة والمقدر عددهم ستة (06) أشخاص مع حجز سيارتين ودراجة نارية كانت تستعمل في عمليات السرقة ، مع حل عدة قضايا عالقة لنفس الأسلوب المنتهج من هذه العصابة على مستوى إقليم المجموعة الاقليمية للدرك الوطني.

وسيتمّ تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية لإرتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد جناية، السرقة المقترنة بظروف حمل أسلحة ظاهرة، العنف، التهديد، التعدد، الليل، التسلق، الكسر وإستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب، وهذا بعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية .

ش.ن

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