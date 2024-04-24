الدرك الوطني بالجزائر العاصمة يضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات

تمكّن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بجسر قسنطينة التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بئر مراد رايس من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، جاءت على أثر معلومات متحصل عليها، كانت محل تتبّع دقيق لأفراد العصابة التي تقوم بسرقة المركبات وتفكيكها مع تزوير الرقم التسلسلي لها وتزوير مختلف الوثائق الإدارية الخاصة بسير المركبة.

وأضاف البيان أنّه بعــد تحديد المشتبه فيه الأول تــم ترصد جميع تحركاته أين تمت مباغتتـــه وإلقـــاء القبض عليــه بعد وضع خطــة مـــحكمة و يتعلق الأمر بالمسمى “م س” ليتم ضبط بحوزته وصل إيداع رخصة سياقة وطنية مزور، المعني كان محل 05 اوامر بالقبض خاصة بسرقة المركبات والتزوير، التحقيق مع المعني وعمليات التفتيش أفضت إلى توقيف باقي أفراد الشبكة (توقيف ثلاث اشخاص) مع إسترجاع 05 مركبات + دراجة نارية وحجز بطاقات تسجيل ورخص سياقة مزورة، وصولات إدارية أخرى مزورة،طابعة تستعمل في التزوير ، كما تم حجز أدوات مختلفة كانت تستخدم في عمليات السرقة والتزوير وكذا مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأنواع ، علب تحكم عن بعد للتشويش على أصحاب المركبات عند غلقها.

ومكّن التحقيق المعمق في القضية من حل عدة قضايا عالقة خاصة بسرقة السيارات بإقليم ولاية الجزائر والولايات المجاورة امتدت حتى الغرب الجزائري بالإضافة إلى قضايا عديدة عالجتها المصالح الأمنية الأخرى .

بعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

ش.ن