الدرك الوطني: استحداث خلايا لمطاردة السواق الذين يقومون بمناورات خطيرة

13 مايو، 2023

أعلنت قيادة الدرك الوطني، في بيان لها عن استحداث خلايا لمطاردة وملاحقة السواق الذين يقومون بالمناورة الخطيرة عبر الطرقات.

ووفقا لنص البيان فإن ذلك يأتي بهدف توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، نظرا لما يشكلونه من خطر على أنفسهم وباقي مستعملي الطريق.

وتعتمد هذه الخلايا على عناصر المفاجأة، التمويه الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل لوضع حد لمثل هذه التصرفات.

هذا وترمي كل هذه الإجراءات إلى التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير القانونية التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث مرور خطيرة”.

كما يبقى المواطن  دائما شريكا فعالا من أجل القضاء على مثل هذه التصرفاتومن خلال اتصاله وتبليغه عبر الرقم الأخضر 10 55 أو صفحة “طريقي” للدرك الوطني على موقع الفايسبوك”.

رمزي أحمد توميات

13 مايو، 2023

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