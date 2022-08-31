الدخول الجامعي سيكون يوم 17 سبتمبر

قال وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان, اليوم الأربعاء، ان الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2002-2023 سيكون يوم, السبت 17 سبتمير المقبل.

وأضاف وزير التعليم العالي, أنه سيتم إستغلال يوم السبت في التدريس وتمديد الدراسة إلى غاية الساعة 18:00 مساء. حيث سيتم العمل للرجوع إلى الحالة العادية في التدريس التي كانت قبل جائحة كورونا.

وأضاف عبد الباقي بن زيان، أنه قد تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2022.

وأوضح الوزير، على هامش تنظيم حفل لتكريم الطلبة الفائزين في البطولة العالمية لمسابقة “هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات”، أنّ المرحلة الحالية تتعلق بالتسجيل الأولي. الذي يتيح للطلبة ترتيب رغباتهم الستة.

ليتم بعدها تأكيد التسجيل الأولي ثم دراسة الرغبات وفقا معايير التوجيه. كما أكد الوزير، على أنّ الوزارة على استعداد لاستقبال الطلبة وتوفير الخدمات الجامعية المناسبة، بما فيها خدمة الإيواء.

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