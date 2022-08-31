الدخول الجامعي سيكون يوم 17 سبتمبر

31 أغسطس، 2022

قال وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان, اليوم الأربعاء، ان الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2002-2023 سيكون يوم, السبت 17 سبتمير المقبل.

وأضاف وزير التعليم العالي, أنه سيتم إستغلال يوم السبت في التدريس وتمديد الدراسة إلى غاية الساعة 18:00 مساء. حيث سيتم العمل للرجوع إلى الحالة العادية في التدريس التي كانت قبل جائحة كورونا.

وأضاف عبد الباقي بن زيان، أنه قد تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2022.

وأوضح الوزير، على هامش تنظيم حفل لتكريم الطلبة الفائزين في البطولة العالمية لمسابقة “هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات”، أنّ المرحلة الحالية تتعلق بالتسجيل الأولي. الذي يتيح للطلبة ترتيب رغباتهم الستة.

ليتم بعدها تأكيد التسجيل الأولي ثم دراسة الرغبات وفقا معايير التوجيه. كما أكد الوزير، على أنّ الوزارة على استعداد لاستقبال الطلبة وتوفير الخدمات الجامعية المناسبة، بما فيها خدمة الإيواء.

ش.ن
31 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

بيان / تسجيل 111 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

28 فبراير، 2021

من خلال إطلاق حملة للتبرع بالدم : الأمن الوطني يحي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

19 يونيو، 2022

الامين العام للامم المتحدة يشدد على ضرورة أن يكون هناك مبعوث خاص لاستئناف الحوار السياسي حول الصحراء الغربية

3 يوليو، 2021

وزير الإعلام الصحراوي: المرحلة تستدعي توحيد كل الجهود لانتزاع الإستقلال

31 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: