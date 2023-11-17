“الخُضر” يحلّون بالعاصمة مابوتو لمواجهة منتخب الموزمبيق في ثاني جولات تصفيات مونديال 2026
حلّ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، منتصف نهار اليوم الجمعة، بالعاصمة الموزمبيقية، مابوتو، لمواجهة منتخب الموزمبيق، بعد غد الأحد، بملعب زمبيتو، على الساعة 14:00، لحساب الجولة الثانية للمجموعة السابعة، من تصفيات كأس العالم 2026.
و أجرت العناصر الوطنية، بعد وصولها اليوم، الحصة التدريبية الأولى بمابوتو، فيما سيجري محاربو الصحراء حصة ثانية مبرمجة يوم غد السبت، على الميدان الرئيسي, وقت إجراء المباراة.
و كان الخضر قد فازوا أمس الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات، على منتخب الصومال، بملعب نيلسون مانديلا، بالعاصمة، بثلاثية مقابل هدف تداول على تسجيلها كل من فارس شايبي، بغداد بونجاح، و إسلام سليماني.
و تضم مجموعة الفريق الوطني كلا من منتخبات غينيا، أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا، و الصومال.
شرف الدين عبد النور