الخطوط الجوية الجزائرية : أسعار ترويجية للرحلات نحو هاته الوجهتين

14 نوفمبر، 2023
الخطوط الجوية الجزائرية : أسعار ترويجية للرحلات نحو هاته الوجهتين

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الإثنين، في بيان لها، عن أسعار ترويجية لتذاكرها الخاصة برحلات الجزائر- لندن و الجزائر-بروكسل.

و اقترحت الخطوط الجوية الجزائرية تذكرة رحلة بروكسل-الجزائر-بروكسل بـ 215 أورو (باحتساب جميع الرسوم)، في حين أن تذكرة الجزائر-بروكسل-الجزائر ستكون ابتداءً من 34.500 دج (باحتساب جميع الرسوم)، مع تاريخ محدد للسفر بـ30 مارس 2024.

كما ستسوق الشركة تذكرة لندن-الجزائر- لندن ابتداءً من 239 جنيه إسترليني، و تطبق تسعيرة ترويجية ابتداءً من 37.760  دج (باحتساب جميع الرسوم) بالنسبة لرحلة الجزائر-لندن-الجزائر، و تاريخ محدد للسفر بـ30 مارس 2024.

شرف الدين عبد النور

14 نوفمبر، 2023

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