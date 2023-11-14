الخطوط الجوية الجزائرية : أسعار ترويجية للرحلات نحو هاته الوجهتين

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الإثنين، في بيان لها، عن أسعار ترويجية لتذاكرها الخاصة برحلات الجزائر- لندن و الجزائر-بروكسل.

و اقترحت الخطوط الجوية الجزائرية تذكرة رحلة بروكسل-الجزائر-بروكسل بـ 215 أورو (باحتساب جميع الرسوم)، في حين أن تذكرة الجزائر-بروكسل-الجزائر ستكون ابتداءً من 34.500 دج (باحتساب جميع الرسوم)، مع تاريخ محدد للسفر بـ30 مارس 2024.

كما ستسوق الشركة تذكرة لندن-الجزائر- لندن ابتداءً من 239 جنيه إسترليني، و تطبق تسعيرة ترويجية ابتداءً من 37.760 دج (باحتساب جميع الرسوم) بالنسبة لرحلة الجزائر-لندن-الجزائر، و تاريخ محدد للسفر بـ30 مارس 2024.