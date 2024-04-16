“الخطوة الأخيرة”.. عرض مسرحي شيّق يرسّخ القضية الصحراوية ويكشف وحشية المحتلّ المغربي

احتضن النادي الجهوي للمسرح لولاية بوجدور بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف عرضا شيّقا لمسرحية “الخطوة الأخيرة” بأداء مميّز قام به ممثلون صحراويون.

تناولت مسرحية “الخطوة الأخيرة” قصة مناضلة صحراوية تدعى “الذهبة” تواجه ببسالة وشجاعة كبيرة قوات الاحتلال المغربي.

وتفضح المسرحية الضوء الممارسات الوحشية التي يرتكبها المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي، وتُبرز صمود الشعب الصحراوي وإصراره على تحقيق النصر وتحرير بلاده.

وتعتبر مسرحية “الخطوة الأخيرة” عملاً فنيًا هامًا يُساهم في نشر الوعي بالقضية الصحراوية ودعم نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.

يشارك في المسرحية اطارات من اتحاد الشبيبة من عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشبيبة المكلف بالثقافة والرياضة الاخ لمرابط علين وعضو القيادة العامة للكشافة والطفولة الصحراوية الاخت ام كلثوم واعضاء المكتب التنفيذي للمكتب الجهوية لولاية بوجدور الاخ محمد سالم محمد يحيى والحسان عبد المنعم.

وحضر هذا العرض بالنادي الجهوي للمسرح بولاية بوجدور بمخيمات اللاجئين، عدد كبير من المواطنين إلى جانب وزير الثقافة الصحراوية موسى سلمى وكذا شخصيات سياسية ووطنية صحراوية وأصدقاء القضية الصحراوية من الجزائر واسبانيا.

كما قام الطاقم الفني لمسرحية “الخطوة الأخيرة” بجولة لعرض هذا العمل المتميّز بدور سينما ومسارح جزائرية، كان آخرها بولاية عين الدفلى.

مراسلة شرشال نيوز من مخيّمات اللاجئين بتندوف:

محجوبة المحفوظ الناجم

تابع ما قاله مدير المسرح الوطني والسينما للصحراء الغربية أحمد محمود المامي لشرشال نيوز

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