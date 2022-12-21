الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي يصرح.: الجزائر ستعرف ثورة اقتصادية خلال 2023

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي أن المراحل القادمة ستعرف ثورة إقتصادية في الجزائر من خلال إستغلال الإمكانيات الوطنية الموجودة وتحفيز الإستثمارات الأجنبية مبرزا أن كل المؤشرات توحي بأن 2023 ستكون سنة للتنمية الحقيقية.

وكشف هواري تيغرسي خلال نزوله هذا الأربعاء ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الاولى أن الجزائر تولي اهتماما كبيرا للإستثمار من خلال سن جملة من القوانين التي من شأنها تذليل مختلف الصعوبات التي يواجهها المستثمرون سواء كانوا جزائريين أوأجانب ودعم الإنتاج المحلي.وثمن ضيف الصباح القرارات الإجتماعية المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخاصة تلك المتعلقة بتحسين والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وإلغاء الكثير من الرسوم وهو ماتضمنه قانون المالية 2023 مشيرا إلى ضرورة القيام بإصلاحات عميقة على غرار تخفيض مستوى الضرائب وإصلاح ضريبي شامل وإعادة النظر في المنظومة المالية .

ويرى تيغرسي أن مبلغ 98 مليار دينار الخاص بميزانية 2023 هو مبلغ كبير سينعكس بالإيجاب على المواطن الجزائري خاصة وأن 10ملايير منها فقط متعلقة بالنفقات غير المتوقعة والمرتبطة خاصة بالنقطة الإستدلالية وبمنحة البطالة ومنحة التقاعد .

وشدد الخبير الإقتصادي على ضرورة توفير منظومة رقمية للحد من البطالة والبيروقراطية الموجودة في الإدارة والوساطة مشيرا إلى أن هذه المنصات الرقمية تتيح فرصة الإتصال المباشر بين المواطن ومختلف المؤسسات لخلق شفافية أكثر في المراحل القادمة.

وختم هواري تيغرسي حديثه بالقول “إن الجزائر هي مفتاح إفريقيا” حيث موقعها يؤهلها بأن تكون رابطا بين إفريقيا ودول العالم من خلال قرب المسافات مبديا تفاؤله بأن تكون 2023 سنة للتنمية الحقيقية خاصة وأن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة وجب استغلالها أحسن استغلال.

فايزة .س

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