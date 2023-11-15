الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي بغزة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة عقب اقتحامه فجرا من قبل جيش الإحتلال الصهيوني.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها، بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.

وأكدت على أن الاقتحام الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

و قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفيات يعد استهدافا متواصلا للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية، مضيفة أن ذلك يعد “التزاما واجب الاتباع من قبل القوة القائمة بالاحتلال”.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والأطفال بمن فيهم الخدج والنازحين المتواجدين في المجمع”.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الصهيوني مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لأيام، حيث يوجد فيه نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

شرف الدين عبد النور

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