الحماية المدنية: هذه الحالة العامة للحرائق عبر الوطن

أعلنت اليوم الأربعاء، المديرية العامة للحماية المدنية، عن تسجيل 10 حرائق، عملية الاخماد متواصلة ب 08 منها، في حين يتواجد حريقين تحت الحراسة، وذلك بسبع ولايات من الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأمر يتعلق بكل من ولاية الطارف، حريق عين القصبة بلدية زيتونة، حريق بلدية بن صالح، حيث عملية الاخماد متواصلة.

وبولاية تيزي وزو، تم تسجيل حريقين ببلدية آيت الشافع

وعملية الاخماد متواصلة، بينما تم تسجيل حريق دوار واعلي بلدية الناظور، بولاية تيبازة، أين عملية الاخماد متواصلة.

أما ولاية سكيكدة، فقد تم تسجيل حريق ايمازن بلدية اولاد عطية، حريق هلالة، وعملية الاخماد متواصلة، سوق أهراس، حريق ببلدية عين الزانة، وعملية الاخماد متواصلة.

بالإضافة إلى حريق بني بودن بعين الدفلى، وحريق جنان الباي بلدية صرايدي بعنابة، حيث عملية الحراسة متواصلة، يضيف ذات البيان.

كما ابرزت المديرية العامة، الجهود الكبيرة التي يبذلها اعوان الحماية المدنية في اخماد الحرائق، حيث تم تسخير كل الوسائل المادية و البشرية لاخمادها.

رمزي أحمد توميات

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